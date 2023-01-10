Современные системы освещения появятся на 40 городских улицах в Петербурге

В прошлом году освещение модернизировали на 32 улицах Фото: Артем КИЛЬКИН

На улицах Петербурга появятся современные системы освещения. Светильники нового поколения дают больше света, но при этом потребляют меньше энергии. Из-за светодиодных фонарей станут лучше видны пешеходные переходы, светофоры и дорожные знаки.

- В текущем году новое освещение появится на почти 40 улицах и магистралях. В первом квартале новые светильники будут установлены на Муринской дороге и в Деревне Новая в Красногвардейском районе, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В прошлом году освещение модернизировали на 32 улицах. В числе наиболее крупных объектов – улица Крыленко, проспект Культуры, улица Грибакиных. Сейчас на магистралях Петербурга работают 174 тысячи фонарей. Контрастный свет подчеркивает 813 пешеходных переходов.