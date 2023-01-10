На 72 перекрестках Петербурга установят светофоры с «белыми человечками»

На светофоры добавят секции с "белыми человечками". Фото: Комитет по транспорту СПб

Еще 72 перекрестка в Петербурге оборудуют дополнительными светофорными секциями с «белыми человечками». Их уже начали ставить в прошлом году. По задумке, изображение пешехода должно предупреждать водителя, совершающего поворот, о человеке за углом.

- Работы проводятся в рамках реализуемой в Петербурге профильной программы по снижению числа ДТП с участием пешеходов, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В 2022 году уже было обновлено 66 светофорных постов, а в нынешнем из число удвоится. Ставить секции будут как на уже стоящие светофоры, в рамках их модернизации, так и на новые.

Кроме этого, для безопасности пешеходов перенастраиваются сами светофоры. Увеличивается разрыв между зеленым и красным светом в поперечных направлениях, чтобы машины и люди не пересекались, даже если последние задержались на проезжей части.