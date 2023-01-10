Детеныша капуцинов из Ленинградского зоопарка назвали Луиджи

Малыш родился еще в марте прошлого года. Фото: Ленинградский зоопарк

Детенышу капуцинов из Ленинградского зоопарка выбрали имя. Малыш появился на свет 28 марта в прошлом году, но его пол стал известен совсем недавно. Тогда сотрудники зверинца объявили онлайн-конкурс в социальных сетях. Пользователи предлагали разные варианты.

- Из 450 предложенных вариантов выбрано итальянское имя Луиджи, что означает «блистательный воин». Пусть наш подрастающий питомец становится крепким, ловким и сильным!, - сказали работники Ленинградского зоопарка.

Напомним, родителями малыша-капуцина стали папа Рикардо и мама Вета. Сейчас малыш живет с ними в любви и заботе. Самая креативная победительница, которая предложила назвать питомца Луиджи, получит два билета в Ленинградский зоопарк.