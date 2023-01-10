Суд отказал в аресте трех человек, подозреваемых в похищении школьника в Петербурге

Суд отказал следствию в аресте Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга не стал арестовывать троих человек, которые обвиняются в похищении и избиении 13-летнего школьника. Инцидент случился еще 4 января в Горелово, на улице Политрука Пасечника.

- Подозреваемые были задержаны 8 января. Их адвокаты сообщили, что скрываться они не намерены. У всех трех подозреваемых есть место жительства и род занятий, они социализированы. Поэтому суд отказал следствию в аресте, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, несколько семиклассников брызнули 20-летнему прохожему в лицо перцовым баллончиком. Тот решил отомстить детям, позвал на помощь своих друзей: парня и девушку. Они поймали одного школьника, побили, затолкали в машину, а потом заставили встать на колени и вылили на ребенка спирт.