Мужчина и женщина пропали в Сертолово в декабре

Жителей Ленобласти ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Два человека из Сертолово пропали в Ленинградской области в декабре. Один из них – 36-летний мужчина. О его местонахождении ничего не известно с 11 декабря. Поиски ведут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Ориентировка с фотографией мужчины появилась на их ресурсах в соцсетях.

- Рост пропавшего мужчины – 165 сантиметров. Он худощавого телосложения, с русыми волосами и серыми глазами. Он был одет в темную куртку, серые брюки и синие кроссовки, - сообщается в ориентировке.

Пропавшей женщине – 44 года. Ее ищут с 27 декабря. На светловолосой жительнице Сертолово был надет черный пуховик, черные джинсы и темные кроссовки. С собой у женщины был черный портфель. Ее поиски продолжаются.