Более 500 животных вылетели из Пулково во время новогодних каникул Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

552 домашних питомца побывали в пассажирском терминале аэропорта Пулково во время новогодних каникул. Специалисты провели ветеринарный контроль 167 кошек и 385 собак. За рубеж выехали 129 животных, а по России прокатились 417 питомцев.

- Самыми популярными внутрироссийскими направлениями аналогично с прошлым годом остались Москва, Новосибирск, Калининград. Несколько изменилась география международных путешествий, наиболее часто животные отправлялись в Грузию, Сербию, Таиланд, Армению и Казахстан, - сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Часть заявок для получения сопроводительных документов оформлена хозяевами животных через онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек». В 2022 году поступило 172 таких заявки.