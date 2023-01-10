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НовостиОбщество10 января 2023 19:13

Более 500 животных вылетели из Пулково во время новогодних каникул

Всех питомцев проверили специалисты Россельхознадзора
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 500 животных вылетели из Пулково во время новогодних каникул

Более 500 животных вылетели из Пулково во время новогодних каникул

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

552 домашних питомца побывали в пассажирском терминале аэропорта Пулково во время новогодних каникул. Специалисты провели ветеринарный контроль 167 кошек и 385 собак. За рубеж выехали 129 животных, а по России прокатились 417 питомцев.

- Самыми популярными внутрироссийскими направлениями аналогично с прошлым годом остались Москва, Новосибирск, Калининград. Несколько изменилась география международных путешествий, наиболее часто животные отправлялись в Грузию, Сербию, Таиланд, Армению и Казахстан, - сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Часть заявок для получения сопроводительных документов оформлена хозяевами животных через онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек». В 2022 году поступило 172 таких заявки.