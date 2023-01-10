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НовостиПроисшествия10 января 2023 20:41

В Петербурге будут судить женщину за мошенничество с квартирой погибшего знакомого

Дело передано в суд для рассмотрения по существу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дело передано в суд для рассмотрения по существу

Дело передано в суд для рассмотрения по существу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить женщину за мошенничество с квартирой умершего петербуржца. На 64-летнюю жительницу Северной столицы возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Она сделала поддельный договор купли-продажи от имени умершего.

- В соответствии с этими документами собственник продал ей квартиру при жизни. В органы регистрации злоумышленница предоставила свои права собственности, документы на свое имя, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Завершить задуманное женщина не смогла. Поддельные документы вызвали сомнение у сотрудников Росреестра. Регистрация была приостановлена. Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд.