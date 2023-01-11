8,9 млрд рублей получит Петербург на строительство и ремонт дорог в 2023 году

В 2023 году Петербург получит 8,9 млрд рублей федерального софинансирования на строительство, реконструкцию и ремонт дорог Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2023 году Санкт-Петербург получит из федерального бюджета 8,9 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление, которое предполагает выделение субсидий. Об этом рассказали в Смольном 11 января 2023 года.

- Поддержка федерального центра позволит увеличить темпы работ по модернизации транспортного каркаса Северной столицы, созданию новых развязок и объектов транспортной инфраструктуры, - рассказали в городской администрации.

Выделеные средства будут направлены на большое количество проектов. Среди основных это подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом, строительство Южной широтной магистрали, а также реконструкция Петрозаводского шоссе и строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.