Двое мужчин с ножом ворвались в Князь-Владимирский собор в Петербурге

У одного из задержанных при себе был нож. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии задержали двух агрессивных мужчин в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина. У одного из злоумышленников при себе был нож. Вневедомственная охрана отвезла их в отделение вечером 12 января.

- Работник храма обратил внимание на двух посетителей, которые вели себя не адекватно и при этом один из них держал в руке нож. Он попросил их покинуть собор, но те проявили агрессию и начали угрожать ему холодным оружием, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Кто-то в храме нажал кнопку тревожной сигнализации, поэтому сотрудники Росгвардии быстро приехали на место происшествия. Задержанным мужчинам 34 и 42 года. Нож у них забрали. Злоумышленники теперь находятся в 18 отделе полиции. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.