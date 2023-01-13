Два кинотеатра Петербурга судили за показ фильмов без лицензии

Правила нарушили два разных кинотеатра Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге кинотеатры судили за показ фильмов без лицензии. В данном случае речь шла о кинопоказах «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Миньоны: Грювитация» летом прошлого года. Правила нарушили два разных кинотеатра.

- В первом случае кинотеатр смог доказать свою не виновность, и дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. А во втором случае виновность руководства кинотеатра все-таки подтвердилась, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Представитель кинотеатра признала в суде свою вину. Но объяснила, что фильм про миньонов показывали перед другим фильмом, чтобы привлечь интерес зрителей. Женщина надеялась, что в этом случае тоже отсутствует состав преступления.

Но суд посчитал иначе. Хотя, все равно пошел на уступки. Вместо штрафа в 50 тысяч рублей кинотеатру назначено предупреждение.