В Петербурге появится Генконсульство Белоруссии

В белорусском МИДе планируют открыть консульства в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Белорусии. Его создание одобрило правительство России, соответсвующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Согласно распоряжению, в консульский округ войдет не только Петербург и Ленинградская область, но еще и Карелия, Коми, Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую области и Ненецкий автономный округ.

Властям Северной столицы поручили решить организационные вопросы, например, выделить земельные участки под строительство здания консульства и жилья или предоставить уже имеющиеся.

В белорусском МИДе планируют открыть консульства в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.