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НовостиОбщество15 января 2023 10:33

В Петербурге появится Генконсульство Белоруссии

Соответствующее распоряжение кабинета министров появилось на официальном сайте правовой информации
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
В белорусском МИДе планируют открыть консульства в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

В белорусском МИДе планируют открыть консульства в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Белорусии. Его создание одобрило правительство России, соответсвующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Согласно распоряжению, в консульский округ войдет не только Петербург и Ленинградская область, но еще и Карелия, Коми, Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую области и Ненецкий автономный округ.

Властям Северной столицы поручили решить организационные вопросы, например, выделить земельные участки под строительство здания консульства и жилья или предоставить уже имеющиеся.

В белорусском МИДе планируют открыть консульства в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.