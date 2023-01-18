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НовостиОбщество18 января 2023 13:06

Дворников-экстремалов заметили на льду канала Грибоедова

Привязанные веревкой дворники убирали мусор со льда канала Грибоедова в Петербурге
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Бесстрашные дворники убирали мусор со льда Петербурга. Фото: "Мегаполис"

Бесстрашные дворники убирали мусор со льда Петербурга. Фото: "Мегаполис"

Бесстрашных и безрассудных дворников заметили в самом центре Петербурга. Люди в оранжевых жилетках убирали мусор со льда канала Грибоедова. Для страховки дворники были привязаны к ограде веревками.

- Уборка мусора со льда на канале Грибоедова. Это вообще законно? И что там по технике безопасности? - Ребята привязаны веревками. Первый раз такое вижу, - приводит слова петербуржцев телеграм-канал «Мегаполис».

На опубликованном фото видно, что это не фантазии горожан, а реальность коммунальной работы. Двое дворников действительно стоят на тонком льду, что не только опасно с точки зрения сохранности жизни и здоровья, но и прямо запрещено. С 15 ноября до 15 апреля действует распоряжение, по которому выход на лед петербургских водоемов карается штрафом в пять тысяч рублей.