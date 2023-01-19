В 2023 году Setl Group в Петербурге построит 7 детских садов

Садики от Setl Group подойдут как для малышей, так и для дошкольников. Фото: пресс-служба Setl Group.

В этом году Setl Group закончит строительство семи детских садов в разных районах Северной столицы. Всего они смогут принять 1450 малышей. В ЖК «Панорама парк Сосновка» застройщик сдаст сразу два детских сада на 250 и 260 малышей.

Также два учреждения на 220 мест появятся в квартале «Солнечный город». В Московском районе появится детсад на 220 мест на территории малоэтажного проекта «Зеленый квартал», а в Невском районе - на 170 мест в ЖК «Стрижи в Невском 2».

В Кудрово также появятся новый садик от Setl Group - в ЖК «Семь столиц». Он будет уже четвертый по счету в квартале «Лондон». Садики от Setl Group подойдут как для малышей, так и для дошколят. Современные здания оснащены всем необходимым. Во дворе компания обустраивает игровые, прогулочные и спортивные площадки.