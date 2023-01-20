Росгвардейцы Петербурга нашли машину, которая находилась в розыске

Сотрудники Росгвардии в Красногвардейском районе Петербурга 20 января нашли автомобиль, который находился в розыске. Машину «Киа Оптима» искали, потому что именно на ней скрылись злоумышленники, которых обвиняют в мошенничестве. Розыском иномарки занимались все дежурные наряды вневедомственной охраны.

- Сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемую машину на Заневском проспекте и задержали владельца иномарки и его пассажира, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Владелец автомобиля уже привлекался к административной ответственности из-за того, что не соблюдал правила дорожного движения и эксплуатации машины. Двух задержанных мужчин привезли в 52 отдел полиции.