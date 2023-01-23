Двух отравленных подростков нашли в хостеле у Московского вокзала в Петербурге

В хостеле у Московского вокзала нашли двух отравленных подростков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В хостеле рядом с Московским вокзалом в Санкт-Петербурге нашли двух отравленных подростков. Девочка 16-ти лет и мальчик 15-ти лет были еще живы. В таком состоянии подростков обнаружили их друзья, которые веселились в том же хостеле. Об этом 23 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Тяжелое отравление неустановленными психотропными веществами получили двое подростков в Центральном районе. 22 января за полночь из хостела на Гончарной улице в Детскую больницу №5 имени Филатова доставили девушку, которой на этой неделе исполнится 16 лет, и 15-летнего подростка. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Друзья подростков сказали, что те употребляли наркотики. Известно, что девочка учится в 9 классе, состоит на учете у психиатра и в полиции. Мальчик не учится и тоже состоит на учете в полиции.