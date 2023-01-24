На Дворцовой начали распиливать главную новогоднюю елку Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

На Дворцовой площади начали распиливать главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга. Пушистую красавицу накануне уже "раздели", сняв с нее гирлянды и украшения. А 24 января 2023 года рабочие принялись к демонтажу дерева.

- Вот, все что осталось от елочки, - показал видео с Дворцовой площади фотограф "Комсомолки".

Для того, чтобы убрать ель, ее надо аккуратно разобрать, чтобы дерево не рухнуло и не повредило главную площадь города. Для этого рабочие поднялись с помощью крана к самой верхушке ели и принялись спиливать ее ветви. Кстати, ветки соберут и отправят на подстилку и подкормку для животных в специальных приютах.

После распилят ствол ели. Его тоже используют. По традиции из ствола новогодней елки будут сделаны сувениры для детей.