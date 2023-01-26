Видео с безрассудными рыбаками на тонком льду сняли у дамбы в Кронштадте

Упертых рыбаков ничем не остановишь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной пример отчаянного безрассудства любителей зимней рыбалки сняли на видео в районе Кронштадтской дамбы. Здесь, на едва смерзшихся кусках люда сидели десятки мужчин, рискующих жизнью ради пары рыбешек - «хвостов», как считают улов сами рыбаки.

- Вода, лед кусками, смерзшиеся льдинки. Вот так народ стоит, ловит, - говорит на видео, опубликованном в соцсетях, один из рыбаков.

Толщина льда на стыках при этом не превышает нескольких сантиметров. Но это никого не останавливает. А зря. В лучшем случае придется вызывать МЧС, чтобы выбраться со льда - пару таких рыбаков уже вывозили на днях вертолетом. А в худшем все может закончиться трагедией, такой, как на прошлой неделе, когда у дамбы уже утонул рыбак.

«Комсомольская правда» напоминает, что выход на лед в черте Петербурга категорически запрещен. Это может быть опасно для жизни!