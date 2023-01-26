Петербургский пенсионер отдал мошенникам 40 млн рублей

Полицейские Калининского района разыскивают мошенников, выманивших у пенсионера более 40 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер лишился 40 миллионов рублей. Доверчивый 82-летний житель Выборгского района попался на разводку мошенников и в миг остался без очень крупной суммы денег. Об этом 26 января 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Утром 25 января в полицию обратился пенсионер, который рассказал, что еще 9 января ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец предложил мужчине сохранить деньги от возможных мошеннических действий. Для этого ему нужно было перевести деньги на якобы безопасный счет, - рассказали в полиции.

Пенсионер поверил в рассказы афериста и перевел на указанный счет 40 миллионов рублей. Лишь спустя время он понял, что это обман.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас проводятся работы для розыска и задержания преступников.