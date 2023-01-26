Подполковник из Ленобласти погиб в зоне СВО на Донбассе

Житель Колтушей погиб в зоне СВО. Фото: vk.com/moksp

Подполковник из Ленинградской области погиб в зоне проведения СВО на Донбассе. Об этом сообщает в соцсетях администрация Колтушского сельского поселения, где жил военнослужащий, отправившийся на спецоперацию добровольцем.

- В середине января 2023 года, при выполнении боевых задач на Украине, пал смертью храбрых наш земляк, подполковник Вооруженных сил, доброволец Макартумов Александр Викторович, - говорится в сообщении на странице ВКонтакте поселковой администрации.

В администрации Колтушей выразили соболезнования родным и близким погибшего, у которого остались жена и дети. Также местные власти пообещали увековечить имя подполковника на колтушском Мемориале «Вечная память землякам – Защитникам Отечества».