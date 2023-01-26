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НовостиПроисшествия26 января 2023 10:13

Скелет нашли в бывшем офисном здании в Петербурге

На останки наткнулись рабочие, пришедшие делать ремонт
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В заброшенном здании в Московском районе нашли скелет.

В заброшенном здании в Московском районе нашли скелет.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданный и страшный «сюрприз» ждал подрядчиков, которые пришли осматривать заброшенное офисное здание в Московском районе Петербурга. При обходе помещений представители подрядчика наткнулись на скелет человека.

- Скелетированные останки нашли в подвале заброшенного здания на Заставской улице, - пишет «Мойка 78».

На место ЧП была вызвана полиция. Вместе со стражами порядка прибыли и эксперты. Они осмотрели разложившийся труп и установили, что погибший был мужчиной. Однако причины смерти ввиду плохого состояния тела определить не удалось. Этим займутся при более тщательном изучении в морге.

Напомним, что другой труп, но без головы и ноги, выловили из речки Ивановка на юге Петербурга.