Скелет нашли в бывшем офисном здании в Петербурге

В заброшенном здании в Московском районе нашли скелет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданный и страшный «сюрприз» ждал подрядчиков, которые пришли осматривать заброшенное офисное здание в Московском районе Петербурга. При обходе помещений представители подрядчика наткнулись на скелет человека.

- Скелетированные останки нашли в подвале заброшенного здания на Заставской улице, - пишет «Мойка 78».

На место ЧП была вызвана полиция. Вместе со стражами порядка прибыли и эксперты. Они осмотрели разложившийся труп и установили, что погибший был мужчиной. Однако причины смерти ввиду плохого состояния тела определить не удалось. Этим займутся при более тщательном изучении в морге.

Напомним, что другой труп, но без головы и ноги, выловили из речки Ивановка на юге Петербурга.