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НовостиПолитика26 января 2023 10:34

В Смольном назвали возраст срочников на весенний призыв в Петербурге

В весенний призыв в армию будут брать петербуржцев в возрасте 18-27 лет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В весенний призыв возраст останется прежним - 18-27 лет.

В весенний призыв возраст останется прежним - 18-27 лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Петербурга опубликовала проект постановления о весеннем призыве в армию, который начнется в апреле. Несмотря на ранее объявленное повышение призывного возраста для срочников, нынешний призыв пройдет по старым правилам.

- Администрациям районов Санкт-Петербурга оказать содействие призывным комиссиям в обеспечении выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, - говорится в документе.

Такими образом, весенний призыв в апреле-июле 2023 года пройдет по старым правилам. Напомним, что в декабре министр обороны России Сергей Шойгу предложил изменить возрастные параметры срочной службы. Теперь в армию планируют брать с 21 года до 30 лет. Новые нормативы могут вступить в силу в течение 2023 года.