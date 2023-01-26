Скелеты трех человек нашли на территории больницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков / Фото: СК

В Санкт-Петербурге на территории больницы нашли скелеты трех человек. 25 января 2023 года возле больницы №15 на Авангардной улице проводились земляные работы. В какой-то момент рабочие наткнулись на человеческие останки. Предположительно, они принадлежат воинам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в следственном комитете.

- При производстве земляных работ на территории городской больницы №15, расположенной на Авангардной улице в Санкт-Петербурге были обнаружены останки, предположительно, трех воинов погибших в годы Великой Отечественной войны, их личные вещи, а также боеприпасы, - сообщили в ведомстве.

На данный момент следователи начали доследственную проверку в связи с такой находкой. По предварительным данным, в месте, где были найдены останки, находится блиндаж. Останки направлены на исследование.