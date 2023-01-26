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НовостиПроисшествия26 января 2023 11:34

Станция метро «Политехническая» закрылась на вход из-за остановки эскалатора

В пресс-службе подземки проблему называют «технической»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Политехническую" закрывали на вход из-за поломки эскалатора.

"Политехническую" закрывали на вход из-за поломки эскалатора.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция петербургского метро «Политехническая» закрылась на вход для пассажиров. Это произошло около двух часов дня. Причиной сбоя в работе станции стала внезапная остановка эскалатора.

- В 14:15 станция «Политехническая» закрыта на вход из-за технической остановки эскалатора, - сообщала пресс-служба подземки.

На выход станция работала в обычном режиме. Но устранение технологического сбоя понадобилось 12 минут. В 14:27 пресс-служба сообщила, что «Политехническая» снова работает штатно. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что сейчас на станции как раз идут плановые работы по ремонту эскалаторов, но на режиме работы это не сказалось.