Новый директор назначен на бывшем заводе Nissan в Петербурге

На заводе сменилось руководство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На петербургском заводе Nissan появился новый гендиректор. Им стал выходец с АвтоВАЗа Сергей Захарченко, который отвечал за производство производство моделей Largus и XRay, построенных на платформе В0 от Renault. А ранее занимал пост замдиректора на московском заводе Renault, ныне ставшим «Москвичом».

- Еще ранее Захарченко занимал пост исполнительного директора по производству и техническому развитию Ижевского автозавода, который также входит в группу АвтоВАЗа, - пишет «Деловой Петербург».

При этом прежний руководитель петербургского завода Nissan Евгений Шевелев формально также остается в своей должности.

Напомним, что расположенное в промзоне Каменка предприятие японского концерна с конца 2022 года принадлежит НАМИ, а вскоре должно официально перейти к АвтоВАЗу. Здесь планируется наладить «отверточную» сборку китайских автомобилей под брендом «Лада».