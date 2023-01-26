Новый директор назначен на бывшем заводе Nissan в Петербурге

На заводе сменилось руководство.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На петербургском заводе Nissan появился новый гендиректор. Им стал выходец с АвтоВАЗа Сергей Захарченко, который отвечал за производство производство моделей Largus и XRay, построенных на платформе В0 от Renault. А ранее занимал пост замдиректора на московском заводе Renault, ныне ставшим «Москвичом».
- Еще ранее Захарченко занимал пост исполнительного директора по производству и техническому развитию Ижевского автозавода, который также входит в группу АвтоВАЗа, - пишет «Деловой Петербург».
При этом прежний руководитель петербургского завода Nissan Евгений Шевелев формально также остается в своей должности.
Напомним, что расположенное в промзоне Каменка предприятие японского концерна с конца 2022 года принадлежит НАМИ, а вскоре должно официально перейти к АвтоВАЗу. Здесь планируется наладить «отверточную» сборку китайских автомобилей под брендом «Лада».