Мороз до минус 12 градусов ударит в Ленобласти 27 января Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградскую область возвращаются морозы. Уже в пятницу, 27 января 2023 года, в регионе снова похолодает. Температура воздуха опустится ниже нуля, а в ночное время и вовсе ожидается до минус 12 градусов. Об этом сообщает МЧС 47-го региона.

- Температура воздуха в течение суток 27 января ожидается от минус 2 до минус 7 градусов, ночью местами до 10-12 градусов мороза, - рассказали в МЧС.

Погода в пятницу окажется облачная, днем в небольшими прояснениями. Ночью и утром в большинстве районов пройдет небольшой снег, днем осадков особо не будет. Ветер окажется холодный, северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.