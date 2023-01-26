Воссоздание Борисоглебской церкви на Синопской набережной Петербурга начнется в конце 2023 года

Воссоздание Борисоглебской церкви на Синопской набережной могут начать в конце 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В середине февраля на Синопской набережной в Санкт-Петербурге начнутся археологические раскопки на месте церкви Бориса и Глеба. Сейчас на участке уже идут подготовки к началу работ. Это необходимо для того, чтобы после на этом месте воссоздать храм. Об этом 26 января 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Вместе с тем продолжается работа над эскизным проектом воссоздания церкви. До конца этого года мы планируем завершить работу над проектом воссоздания церкви. Надеемся к концу этого же года получить разрешение на строительные работы, - сообщили изданию в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры.

Храм собираются воссоздавать, использовав лишь 30 процентов от места, на котором он стоял до момента разрушения в 1975 году.