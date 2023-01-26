Сеть мошеннических колл-центров накрыли в Петербурге

В Новосибирске и Санкт-Петербурге задержаны 10 участников организованной группы, создавшей сеть кол-центров для обмана граждан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции накрыли сеть мошеннических колл-центров, которые находились в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Руководил преступной деятельностью житель города на Неве. Группа аферистов разводила людей под предлогом помощи в получении кредитов. Об этом 26 января 2023 года рассказали в МВД России.

- Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области на территории городов Санкт-Петербурга и Новосибирска задержаны десять участников организованной группы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По семи адресам были задержаны 10 человек. Организатор и его помощник жили в Петербурге, остальные в Новосибирске.

Мошенники звонили людям и сообщали ложные сведения о возможности получения кредитов. Затем в качестве оплаты страховых взносов или оплаты курьерской доставки получали от клиентов деньги, после чего пропадали. На данный момент известно о 57 пострадавших из девяти регионов страны. Возбуждены уголовные дела.