Абьюзивные отношения и измены вошли в топ-5 причин разводов в Петербурге

273 тысячи браков заключены с января по май Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцам рассказали о пяти основных причинах развода. По данным Росстата, с января по май прошлого года на 273 тысячи заключенных браков пришлось почти 260 тысяч разводов. На вопрос, какие обстоятельства чаще всего приводят к разрушению семей, ответила психолог клиники интегративной медицины Дмитрия Раевского Елена Богатова.

- Первой причиной разводов является та ситуация, когда один из партнеров перестает любить другого. В этом случае лучше просто отпустить человека, если он больше не испытывает чувств, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на эксперта.

Также на расторжение брака может повлиять осознание людьми, что они слишком разные. Третья причина – выбор между принципами и партнером, если вторая половинка заставляет отказаться от своих убеждений. Четвертая причина – партнер-абьюзер. И заключительной неприятностью эксперт назвала измену.