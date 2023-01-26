Росприроднадзор проведет проверку из-за загрязнения реки Охта в Мурино. Фото: Росприроднадзор

Росприроднадзор проведет проверку из-за загрязнения реки Охта в Мурино. По версии прокуратуры, в реку сбрасывают сточные воды с содержанием нефтепродуктов через выпуск, который находится в балансе Северной ТЭЦ.

- Было проведено лабораторное исследование сточных вод, по результатам которого выявлены превышения по нефтепродуктам в месте сброса и ниже по течению реки, - говорится в сообщении пресс-службы регионального Росприроднадзора.

При этом, у Северной ТЭЦ оформлена правоустанавливающая и разрешительная документация. Если к загрязнению причастны абоненты предприятия, то компания самостоятельно должна решить эту проблемы с абонентами.

Напомним, нефтяные пятна на реке Охта в Мурино были замечены на прошлой неделе. Местные жители заметили радужные разводы и вызвали инспекторов Росприроднадзора, чтобы выяснить их происхождение.