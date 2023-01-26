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НовостиПроисшествия26 января 2023 15:44

Росприроднадзор проведет проверку из-за загрязнения реки Охта в Мурино

По результатам исследования, там выявлено превышение по нефтепродуктам
Анастасия НУРАДИЛОВА
Росприроднадзор проведет проверку из-за загрязнения реки Охта в Мурино. Фото: Росприроднадзор

Росприроднадзор проведет проверку из-за загрязнения реки Охта в Мурино. Фото: Росприроднадзор

Росприроднадзор проведет проверку из-за загрязнения реки Охта в Мурино. По версии прокуратуры, в реку сбрасывают сточные воды с содержанием нефтепродуктов через выпуск, который находится в балансе Северной ТЭЦ.

- Было проведено лабораторное исследование сточных вод, по результатам которого выявлены превышения по нефтепродуктам в месте сброса и ниже по течению реки, - говорится в сообщении пресс-службы регионального Росприроднадзора.

При этом, у Северной ТЭЦ оформлена правоустанавливающая и разрешительная документация. Если к загрязнению причастны абоненты предприятия, то компания самостоятельно должна решить эту проблемы с абонентами.

Напомним, нефтяные пятна на реке Охта в Мурино были замечены на прошлой неделе. Местные жители заметили радужные разводы и вызвали инспекторов Росприроднадзора, чтобы выяснить их происхождение.