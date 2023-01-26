Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю снизилась на 22,9% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю снизилась на 22,9 процента. По сравнению с недельным эпидемическим порогом этот показатель стал ниже на 5,9 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Чаще всего встречаются респираторные вирусы негриппозной этиологии. Лидируют также сезонные коронавирусы, РС-вирус, аденовирусы. Среди гриппа увеличилось число заболеваний вирусом В, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Специалисты напоминают, что при первых симптомах вируса нужно вызывать врача на дом и не заниматься самолечением. Для профилактики необходимо чаще мыть руки, пользоваться антибактериальными средствами, не трогать лицо, рот и нос, регулярно проветривать квартиру и вести здоровый образ жизни. По возможности нужно носить медицинскую маску в общественных местах.