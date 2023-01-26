ДТП с фурой привело к транспортному коллапсу в Шушарах

ДТП с фурами сделало жителей Шушар "невыездными". Фото: vk.com/spb_today

И вновь многострадальные Шушары стоят в пробке. На этот раз причиной стало ДТП с фурой на пересечении Пушкинской улицы и Витебского проспекта. То есть в самом болезненном месте, которое и без того всегда еле едет.

- Авария с фурами в Шушарах на выезде с Пушкинской улицы на Витебский проспект. «Профессионал» на рыжем грузовике решил развернуться, там где это запрещено, и был наказан, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В итоге с рыжей фурой столкнулась зеленая. Обе машины замерли на проезжей части и «наглухо» перекрыли движение по Витебскому проспекту. Позднее машины растащили, но трудности на дорогах остались.

Онлайн-карты показывают практически полное отсутствие движения по Витебскому проспекту от КАД к Школьной улице. По самой Школьной, а также по Пушкинской улице на выезд из Шушар.