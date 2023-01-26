Генплан Свердловского поселения в Ленобласти расширят на 180 гектаров под жилую застройку

Свердловское городское поселение в Ленобласти расширят под маленький город. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленобласти одобрили концепцию нового проекта генплана Свердловского городского поселения. Как пишет online47.ru, документ рассчитан на 20 лет. В планах чиновников в быстром темпе развить поселение, застроив его жильем, парками, зонами промышленности и отдыха. Под жилую застройку отведут 180 гектаров свободной территории. Это около 1,5 миллиона «квадратов».

- Текущий генплан утвердили еще в 2014 году. В нем шла речь о расширении деревни Новосаратовки, по прогнозам там стали бы жить до 189 тысяч человек. Но за прошедшие 8 лет основная активность инвесторов была в первом микрорайоне поселка имени Свердлова, - цитируют в издании главу архитектурной мастерской Константина Щербина, разработавшего новый генплан.

Из основных сложностей генплана – перевод земли из лесного фонда в другие категории. Кроме этого один из жилых комплексов должен в будущем появиться на месте свалки во Всеволожском лесничестве. В перспективе в Свердловском поселении построят 15 детсадов, 14 школ и девять больниц. На все про все отведут 20 лет.