Онлайн-калькулятор цен на важнейшие лекарства заработал в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый ценовой калькулятор на жизненно необходимые лекарства запущен в Петербурге. Но сейчас он работает еще в тестовом режиме. Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале Комитета по тарифам Петербурга.

- Сервис позволяет петербуржцам увидеть, какие максимальные оптовые и розничные надбавки могут быть применены при формировании цен на препараты в аптеках, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Калькулятор показывает максимально возможную стоимость лекарственных средств. Таким образом, петербуржцы смогут оценить правильность расценок в аптеках.

Специалисты объяснили, почему в приложении можно увидеть цены только на жизненно важные препараты. Дело в том, что стоимость остальных лекарств формируется на конкурентной основе под воздействием спроса и предложения. Цены на эти товары не подлежат госрегулированию.

КОНКРЕТНО

Сервис работает в тестовом режиме и доступен по ссылке: https://jnvlpcalc.spbeias.ru