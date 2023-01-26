Специалисты дорожных служб Петербурга начали подготовку к гололеду

После оттепели ожидается понижение температуры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 26 января, в Петербург пришла оттепель, но теплая погода не задержится надолго. Уже с пятницы ожидается похолодание, поэтому предприятия Комитета по благоустройству готовятся к резкому понижению температуры до -6 градусов. Улицы обрабатывают противогололедными материалами.

- В первую очередь, поставлена задача обеспечить безопасность жителей в местах проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Большое внимание уделят дорогам с интенсивным движением, территориям около метро, остановкам, пешеходным переходам, перекресткам и тротуарам. Большинство участков обрабатывают песко-соляной смесью.

27 января в скверы и парки приедет 253 единицы техники. Дорожки будут посыпаны песком. Специалисты примут все меры, чтобы петербуржцы смогли безопасно возложить цветы к мемориалам.