В Петербурге ищут 25-летнюю девушку, пропавшую пять месяцев назад. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 25-летнюю девушку, пропавшую в Петербурге пять месяцев назад. Ориентировка с фотографией молодой петербурженки появилась в официальном сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Девушка 1997 года рождения пропала 4 сентября. С тех пор нет информации о ее местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей девушки составляет 170 сантиметров. Она худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения на ней были надеты розовая толстовка, бирюзовые брюки и серые кроссовки. С собой у пропавшей могла быть черная кожаная сумка.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут в распространении ориентировок и при необходимости смогут отправиться на поиски петербурженки.