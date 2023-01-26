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НовостиПроисшествия26 января 2023 18:46

Петербуржец лишился своего автомобиля за повторную пьяную езду

Суд конфисковал машину в пользу государства
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд конфисковал машину в пользу государства

Суд конфисковал машину в пользу государства

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд конфисковал автомобиль у мужчины, который второй раз сел за руль пьяным. Он управлял своим «Фольксвагеном Транспортером» в нетрезвом виде 30 октября прошлого года и был остановлен сотрудниками ДПС на Кубинской улице в Московском районе города.

- Ранее обвиняемый был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Суд назначил горе-водителю 200 часов обязательных работ. Кроме этого, теперь ему запрещено заниматься деятельностью, которая связана с управлением автомобиля, в течение двух лет. Иномарку конфисковали и обратили в собственность государства. Приговор еще не вступил в законную силу.