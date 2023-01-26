Женщина погибла после столкновения «Киа-Соул» и автобуса в Ленобласти

Жуткая авария произошла на трассе Нарва - Санкт-Петербург. Фото: Скриншот из видео

Женщина погибла в жуткой аварии в Кингисеппском районе Ленобласти. ДТП произошло около девяти вечера 26 января на автодороге Нарва - Санкт-Петербург недалеко от поворота на промзону «Фосфорит». На дороге столкнулись автомобиль «Киа-Соул» и заказной пассажирский автобус.

- За рулем легкового автомобиля была женщина 1964 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель автобуса и два его пассажира не пострадали, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

За рулем заказного автобуса был мужчина 1966 года рождения. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причину аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, от легкого автомобиля после ДТП почти ничего не осталось: машина превратилась в груду металла.