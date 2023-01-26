На реконструкцию развязки КАД и Кронштадтского шоссе потратят 3 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге проведут реконструкцию развязки КАД и Кронштадтского шоссе. Это необходимо для повышения пропускной способности. Там построят 10 съездов, два путепровода и надземный пешеходный переход длиной 50 метров. На эти цели потратят три миллиарда рублей. Более 465 миллионов рублей.

- Также построят второй съезд в Кронштадт. Он будет располагаться ближе к Комплексу защитных сооружений и снимет нагрузку с Кронштадтского шоссе. Цитадельское шоссе продлят до улицы Адмирала Грейга, в будущем его расширят до КАД, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Напомним, транспортную инфраструктуру улучшают в том числе и из-за того, что Кронштадт становится точкой притяжения туристов благодаря проекту «Остров фортов». Поэтому принято начать со въезда на Кронштадское шоссе. Его расширят до четырех полос.