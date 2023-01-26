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НовостиПроисшествия26 января 2023 20:57

Петербуржец арестован на 10 суток после скандала в пиццерии из-за обращения «уважаемый»

Мужчину наказали по статье «мелкое хулиганство»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину наказали по статье «мелкое хулиганство»

Мужчину наказали по статье «мелкое хулиганство»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина получил 10 суток административного ареста из-за конфликта в пиццерии на проспекте Просвещения. Посетителю не понравилось, что его назвали «уважаемым». Он устроил скандал, буянил, угрожал персоналу, самовольно заходил на кухню.

- Сотрудница пиццерии вызвала полицию, и дебошир быстро скрылся из заведения общепита. Но позже его задержали сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленником оказался 44-летний житель Тосненского района Ленобласти, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину доставили в отдел полиции и после разбирательства возбудили уголовное дело по статье «мелкое хулиганство». Суд приговорил дебошира к административному аресту на 10 суток.

Напомним, хулиган называл работника пиццерии «ложкомойником». Мужчина не смог объяснить, что именно его расстроило в обращении «уважаемый».