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НовостиОбщество26 января 2023 21:42

Снег и до -7 градусов ожидается в Ленобласти 27 января

Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
Небольшой снег пройдет 27 января

Небольшой снег пройдет 27 января

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 26 января. Ночью пройдет небольшой снег, а днем осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Северо-западный ветер подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов, а ночью она может опуститься до -12 градусов. На дорогах ожидается гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такую же погоду прогнозируют синоптики в Северной столице. В начале ночи пройдет небольшой снег, зато потом осадков больше не будет. Скорость северного ветра достигнет 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от – 4 до -6 градусов, а днем будет от -2 до -4 градусов. Ожидается повышение давления.