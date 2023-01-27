Снег и до -7 градусов ожидается в Ленобласти 27 января

Небольшой снег пройдет 27 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 26 января. Ночью пройдет небольшой снег, а днем осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Северо-западный ветер подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов, а ночью она может опуститься до -12 градусов. На дорогах ожидается гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такую же погоду прогнозируют синоптики в Северной столице. В начале ночи пройдет небольшой снег, зато потом осадков больше не будет. Скорость северного ветра достигнет 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от – 4 до -6 градусов, а днем будет от -2 до -4 градусов. Ожидается повышение давления.