Однокомнатная квартира загорелась на Московском проспекте в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Московском районе произошел пожар в жилой квартире. Рано утром 27 января 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме на Московском проспекте. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 6:28 часов поступило сообщение о пожаре в доме 186 по Московскому проспекту. В однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 2 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Спасать квартиру прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. В течение 20 минут они смогли справиться с пламенем. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причина возгорания на данный момент не известна. Это предстоит выяснить специалистам.