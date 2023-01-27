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НовостиОбщество27 января 2023 5:10

Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января город отмечает 79-летие победы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 января 2023 года Санкт-Петербург отмечает 79-ю годовщину Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С важнейшей датой в истории города жителей Петербурга поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

- Сегодня исполняется 79 лет, как над Невой прогремел салют в честь победы под Ленинградом. Выдержавшие 900 дней блокады, ленинградцы до сих пор остаются примером благородства, мужества и стойкости, - говорится в поздравлении.

Совсем недавно, 18 января, Петербург отметил юбилей прорыва блокады. Это событие стало ключевым и поворотным в истории города. Но еще целый год враг находился у стен Ленинграда. Артобстрелы продолжались до 22 января 1944 года.

- На примере героизма и мужества защитников и жителей блокадного Ленинграда воспитано сильное поколение.