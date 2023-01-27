Необычные узоры появились на асфальте в Петербурге из-за мороза 27 января / Фото: Александр Колесов

Погода в Санкт-Петербурге творит настоящее волшебство. Рано утром 27 января 2023 года на асфальте в городе можно было заметить необычные узоры, словно нарисованные цветы. И это дело рук не людей, а природы. Необычным явлением поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В Санкт-Петербурге ночью похолодало и на некоторых мостах утром можно увидеть такие картины… Редко увидишь такие цветы на асфальте, ведь это не стекло в транспорте полного народу, да в хороший мороз, - рассказал Колесов.

Узоры похожи на цветы / Фото: Александр Колесов

Самые ярки узоры горожане заметили на Благовещенском мосту. Вся его северная сторона оказалась в рисунках. "Цветы" расцвели из-за похолодания и ветра с севера. Именно они нарисовали такие рисунки.

- Но сегодня днем выглянет солнце, хотя оно и низкое еще, но растопит, скорее всего, всю ночную морозную картину.