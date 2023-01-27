Башенный кран загорелся на стройке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на стройке загорелся башенный кран. ЧП произошло рано утром 27 января 2023 года в Выборгском районе города. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в девятом часу утра. Горела кабина крана на стройке в 3-м Верхнем переулке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 8:38 часов поступило сообщение о пожаре у дома 6, корпус 3, на 3-м Верхнем переулке в Выборгском районе. В строительном высотном кране происходило горение кабины, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место сразу же выехали три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС города. В течение получаса они смогли справиться с огнем и полностью его потушить.

Во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания пока что неизвестна.