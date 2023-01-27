Внешнее кольцо КАД Петербурга полностью перекроют в ночь на 29 января

Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге запланированы новые ограничения. В ночь на 29 января 2023 года на внешнем кольце собираются полностью перекрыть движение на участке между ЗСД и Парашютной улицей. Это необходимо для монтажа опоры. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью КАД будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции, - сообщил начальник территориального ситуационного центра компании Илья Пузыревский.

Ограничения будут вводиться не на всю ночь, а периодами. Так, первое перекрытие запланировано на 1:30-1:45 часов, второе с 2:30 до 2:45 часов.