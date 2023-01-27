Старейший винный завод Ленинградской области выставили на торги за 149 млн рублей

Старейшую винодельню Ленобласти продадут с молотка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области выставили на торги старейшую местную винодельню. Винный завод располагается в поселке Новый Свет под Гатчиной на участке в 3,7 гектара. Начальная стоимость завода вместе с землей - 149 миллионов рублей. Об этом 27 января 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- С одной стороны, производство алкогольной продукции в целом и винодельческой в частности в России растет, так как объемы импорта по понятным причинам сокращаются. Вероятно, рост продолжится и в 2023 году, рассуждает руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. С другой стороны, один из старейших игроков рынка банкротится, - пишет издание.

Торги завода под названием "Северная Венеция" пройдут 3 марта. Отмечается, что сокращение выручки предприятия связано с тем, что продукция завода не была в достаточной мере представлена в сетевом ретейле.