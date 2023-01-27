Анонимы «заминировали» 690 школ и вузов в Петербурге

Почти 700 зданий проверяли из-за сообщений о бомбах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти семь сотен учебных заведений пришлось проверять сотрудникам спецслужб Петербурга. Причиной беспокойства стали анонимные сообщения о минировании школ, вузов и прочих учебных и прочих учреждений.

- Утром 26 января злоумышленник направили шесть электронных сообщений с угрозами, заявив о якобы заложенных бомбах в почти 690 зданиях города, - пишет «Мойка 78».

Массовых эвакуаций было решено не проводить. Все здания проверялись в строгой очередности по степени важности. Суммарно на улицу пришлось вывести около восьми тысяч человек. В результате осмотра никаких взрывных устройств найдено не было.

Сейчас авторов анонимок ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.