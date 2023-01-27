Высокий грабитель в прыщах отобрал 700 тысяч рублей у петербуржца в его же машине

Полиция ищет молодого грабителя, отобравшего 700 тысяч рублей у жителя Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга, желавший прикупить валюту по выгодному курсу, остался и без рублей, и без долларов. Мужчина стал жертвой долговязого грабителя, который отнял деньг потерпевшего в его собственной машине.

- Около десяти часов вечера на 2-й Комсомольской улице потерпевший вcтретился с неизвестным, с которым ранее договорился о покупке валюты через Telegram, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Покупатель приехал на встречу на своей машине. В кармане у него лежала пачка денег – 700 тысяч рублей, перетянутые резинкой. Именно их силой и отобрал «продавец» валюты. После чего сбежал.

По словам ограбленного мужчину, его обидчик был высоким, около 190 сантиметров и молодым – 20-25 лет на вид. Из особых примет – прыщи на лице. Сейчас грабителя ищет полиция, возбуждено уголовное дело.