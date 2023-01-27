102-летнюю жительницу Петербурга обокрали во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе обокрали 102-летнюю петербурженку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге обокрали одну из старейших местных жительниц - 102-летнюю женщину. Жительница Фрунзенского района заметила, что ее накопления, которые она хранила в шкатулке под кроватью, пропали. Об этом 27 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 26 января в полицию Фрунзенского района обратилась 102-летняя пенсионерка, проживающая на Витебской-Сортровочной улице. Старушка сообщила, что около двух недель назад, точную дату указать она затрудняется, обнаружила пропажу 100 тысяч рублей, - рассказал источник.

Женщина пояснила, что деньги хранила под кроватью. Предположить, когда именно они пропали и кто мог их украсть, не смогла.

На вызов прибыли сотрудники полиции. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.