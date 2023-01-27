Пассажир такси напал с ножом на водителя и ограбил его в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга сотрудниками полиции задержан мужчина за разбойное нападение на таксиста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пассажир такси напал на водителя и ограбил его. Все произошло 26 января 2023 года в Выборгском районе города. Пострадавшим оказался 30-летний таксист, который сразу же после нападения обратился в полицию. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Таксист сообщил, что у дома 2, корпус 2, по улице Асафьева пассажир, который вызвал автомобиль через приложение, приставил к его горлу нож, вынудил отдать ему всю выручку в размере 11 тысяч рублей, после чего вышел из машины и сбежал, - рассказали в полиции.

На место прибыли сотрудники полиции, провели проверку и начали оперативные действия. Вскоре у дома 2 по улице Асафьева ни задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый мужчина. Его доставили в отдел полиции.

По факту возбуждено уголовное дело.